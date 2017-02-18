 Muharrem Usta'dan taraftara çağrı – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    Muharrem Usta'dan taraftara çağrı

    Muharrem Usta'dan taraftara çağrı

    Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu.

    Bordo-mavililerin Başkanı Muharrem Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taraftarlara seslendi. Usta, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
    "Yeni stat yeni hayat! İnanın... Yılların karamsar havası sizlerle dağılacak. Takımına destek için; arkadaşlarını al #MedicalParkArenadaOl."
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:33
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