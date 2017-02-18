Muharrem Usta'dan taraftara çağrı
Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu.
Bordo-mavililerin Başkanı Muharrem Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taraftarlara seslendi. Usta, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Yeni stat yeni hayat! İnanın... Yılların karamsar havası sizlerle dağılacak. Takımına destek için; arkadaşlarını al #MedicalParkArenadaOl."
"Yeni stat yeni hayat! İnanın... Yılların karamsar havası sizlerle dağılacak. Takımına destek için; arkadaşlarını al #MedicalParkArenadaOl."
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:33
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''O da bizim gibi bir insan''
Toplam 8
Yorum
/*/ rvp yat koçum.
- Advocaat neşteri vurdu!
Toplam 31
Yorum
sadi rakip kaleye şutun yok..gelen ilk şutta kalen de gol oluyorsa..taraftar çıldırsın.
- Sen-ben kavgası!
Toplam 25
Yorum
volki istifa et kaptan dümeni tutamıyor..gemi ağzına kadar su almış..battık.
Muharrem Usta'dan taraftara çağrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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