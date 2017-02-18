Muharrem Usta'dan taraftara çağrı

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu.

Bordo-mavililerin Başkanı Muharrem Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taraftarlara seslendi. Usta, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yeni stat yeni hayat! İnanın... Yılların karamsar havası sizlerle dağılacak. Takımına destek için; arkadaşlarını al #MedicalParkArenadaOl."

