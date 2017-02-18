İlk 3’e gireceğiz
Usta ile görüşen Ersun Yanal, “İkinci yarıda en çok puan toplayan üç takımdan biri olacağız” sözünü verdi. Başkan bu sözlerle mest oldu.
Bordo-mavili takım, pazartesi günü oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçına kilitlendi. Ligdeki serinin devamı anlamını taşıyan bu karşılaşma öncesi Trabzonspor yönetimi de takıma destek vermek amacıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde adeta kamp kurdu. Takımın ikinci yarıdaki performansından çok memnun olduğunu teknik direktör Ersun Yanal'a aktaran Başkan Muharrem Usta, aldığı cevapla daha da motive oldu.
SÖZ VERİYORUM BAŞKAN
Yanal, Başkan Usta'ya, "İkinci yarıda en çok puan toplayan üç takımdan biri olacağız ve size söz veriyorum bu takımın bir iskeleti oluşacak" dedi. Tecrübeli hocadan bu sözleri duyan Usta mest oldu.
Yunus Emre SEL
SÖZ VERİYORUM BAŞKAN
Yanal, Başkan Usta'ya, "İkinci yarıda en çok puan toplayan üç takımdan biri olacağız ve size söz veriyorum bu takımın bir iskeleti oluşacak" dedi. Tecrübeli hocadan bu sözleri duyan Usta mest oldu.
Yunus Emre SEL
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kayserispor durdurulamıyor!
Toplam 2
Yorum
yapmaa bizde dicki kovup sergenimi alsak :)
- Beşiktaş ara vermedi
Toplam 1
Yorum
hus akhisar cok basarili bir takim.cok dikkatli olmak lazim.haydi rastgele karakartalim.
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 15
Yorum
Yeter artik Boyle bir dandik takimi bize sunan bu yonetimden acilen kurtulmak lazim. Elimize para geldi, onuda 166 milyon kayipla kirdirdik. Defolun
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