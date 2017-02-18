İlk 3’e gireceğiz

Usta ile görüşen Ersun Yanal, “İkinci yarıda en çok puan toplayan üç takımdan biri olacağız” sözünü verdi. Başkan bu sözlerle mest oldu.

Bordo-mavili takım, pazartesi günü oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçına kilitlendi. Ligdeki serinin devamı anlamını taşıyan bu karşılaşma öncesi Trabzonspor yönetimi de takıma destek vermek amacıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde adeta kamp kurdu. Takımın ikinci yarıdaki performansından çok memnun olduğunu teknik direktör Ersun Yanal'a aktaran Başkan Muharrem Usta, aldığı cevapla daha da motive oldu.



SÖZ VERİYORUM BAŞKAN

Yanal, Başkan Usta'ya, "İkinci yarıda en çok puan toplayan üç takımdan biri olacağız ve size söz veriyorum bu takımın bir iskeleti oluşacak" dedi. Tecrübeli hocadan bu sözleri duyan Usta mest oldu.







Yunus Emre SEL