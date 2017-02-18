 İki farklı takım gibi – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    İki farklı takım gibi

    İki farklı takım gibi

    Ligin ilk yarısında farklı, ikinci yarısında farklı görüntü sergileyen Trabzon kendini aştı.

    Fırtına ilk devrede 12 maçta 12 puan toplarken, ikinci yarıda ise 4 maçta aynı puana ulaştı. Bu dönemde 7 gol atıp 15 gol yiyen Karadeniz ekibi 2. yarıda 8 gol atıp, 1 gol yedi.

    GEÇEN SEZONU SOLLADI
    Fırtına geçtiğimiz sezonu geride bıraktı. Bordo-mavililer 2015-16'nın 20. haftasında 24 puan toplayarak 12. sırada yer almıştı. Karadeniz ekibi bu sezon ise 20 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. 20 gol atıp 21 gol yedi ve 30 puan ile 6. sırada yer aldı.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:18
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