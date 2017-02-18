İki farklı takım gibi
Ligin ilk yarısında farklı, ikinci yarısında farklı görüntü sergileyen Trabzon kendini aştı.
Fırtına ilk devrede 12 maçta 12 puan toplarken, ikinci yarıda ise 4 maçta aynı puana ulaştı. Bu dönemde 7 gol atıp 15 gol yiyen Karadeniz ekibi 2. yarıda 8 gol atıp, 1 gol yedi.
GEÇEN SEZONU SOLLADI
Fırtına geçtiğimiz sezonu geride bıraktı. Bordo-mavililer 2015-16'nın 20. haftasında 24 puan toplayarak 12. sırada yer almıştı. Karadeniz ekibi bu sezon ise 20 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. 20 gol atıp 21 gol yedi ve 30 puan ile 6. sırada yer aldı.
GEÇEN SEZONU SOLLADI
Fırtına geçtiğimiz sezonu geride bıraktı. Bordo-mavililer 2015-16'nın 20. haftasında 24 puan toplayarak 12. sırada yer almıştı. Karadeniz ekibi bu sezon ise 20 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. 20 gol atıp 21 gol yedi ve 30 puan ile 6. sırada yer aldı.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:18
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kayserispor durdurulamıyor!
Toplam 2
Yorum
yapmaa bizde dicki kovup sergenimi alsak :)
- Beşiktaş ara vermedi
Toplam 1
Yorum
hus akhisar cok basarili bir takim.cok dikkatli olmak lazim.haydi rastgele karakartalim.
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 15
Yorum
Yeter artik Boyle bir dandik takimi bize sunan bu yonetimden acilen kurtulmak lazim. Elimize para geldi, onuda 166 milyon kayipla kirdirdik. Defolun
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