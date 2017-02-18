Hayde MP Arena’ya!
Trabzonspor, PFDK’nın verdiği ceza sonrası Alanya maçı için bilet alan seyircilerin Passolig kart bedelini, kulübün karşılayacağını duyurdu.
Yönetim, Alanyaspor maçına bilet alan taraftarların Passolig kart bedellerinin kulüp tarafından karşılanacağını açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "PFDK tarafından kulübümüze verilen tribün cezasına karşı, sizler için Aytemiz Alanyaspor maçına özel bir kampanya başlatıyoruz. 20 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Medical Park Arena'da oynayacağımız Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde tribündeki yerini almak isteyen ancak Passolig kartı bulunmayan taraftarlarımızın maç bileti almaları durumunda Passolig kart bedelleri kulübümüz tarafından karşılanacaktır. Her şeye rağmen 'Israr ve İnatla Trabzon' diyen siz değerli taraftarlarımızı, tribündeki yerlerini almaya davet ediyoruz. Uzun yıllar sonra yeni yuvamızda yerini alacak olan kolbastı gösterisinde beraber eğlenelim. Hayde Medical Park Arena'ya" denildi.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kayserispor durdurulamıyor!
Toplam 2
Yorum
yapmaa bizde dicki kovup sergenimi alsak :)
- Beşiktaş ara vermedi
Toplam 1
Yorum
hus akhisar cok basarili bir takim.cok dikkatli olmak lazim.haydi rastgele karakartalim.
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 15
Yorum
Yeter artik Boyle bir dandik takimi bize sunan bu yonetimden acilen kurtulmak lazim. Elimize para geldi, onuda 166 milyon kayipla kirdirdik. Defolun
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