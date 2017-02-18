 Hayde MP Arena’ya! – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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HEPSİ
    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    Hayde MP Arena’ya!

    Hayde MP Arena’ya!

    , ’nın verdiği ceza sonrası Alanya maçı için bilet alan seyircilerin Passolig kart bedelini, kulübün karşılayacağını duyurdu.

    Yönetim, Alanyaspor maçına bilet alan taraftarların Passolig kart bedellerinin kulüp tarafından karşılanacağını açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, " tarafından kulübümüze verilen tribün cezasına karşı, sizler için Aytemiz Alanyaspor maçına özel bir kampanya başlatıyoruz. 20 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de 'da oynayacağımız Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde tribündeki yerini almak isteyen ancak Passolig kartı bulunmayan taraftarlarımızın maç bileti almaları durumunda Passolig kart bedelleri kulübümüz tarafından karşılanacaktır. Her şeye rağmen 'Israr ve İnatla Trabzon' diyen siz değerli taraftarlarımızı, tribündeki yerlerini almaya davet ediyoruz. Uzun yıllar sonra yeni yuvamızda yerini alacak olan kolbastı gösterisinde beraber eğlenelim. Hayde Medical Park Arena'ya" denildi.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:34
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