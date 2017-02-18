Çıkışımız sürer

Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Alanyaspor maçıyla çıkışı sürdürmek istediklerini belirtti. Çubukçu, "Ligin ikinci yarısında oynadığımız 4 maçı da kazanarak üst sıralarla puan farkını kapattık. İlk 5 hedefimize ulaşmak için Alanyaspor maçını da kazanacağız."