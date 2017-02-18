 Çıkışımız sürer – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    Çıkışımız sürer

    Çıkışımız sürer
    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Alanyaspor maçıyla çıkışı sürdürmek istediklerini belirtti. Çubukçu, "Ligin ikinci yarısında oynadığımız 4 maçı da kazanarak üst sıralarla puan farkını kapattık. İlk 5 hedefimize ulaşmak için Alanyaspor maçını da kazanacağız."
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:14
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