Çalışmaya tüm futbolcular katıldı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan çalışmaya tüm futbolcuların katıldığı öğrenildi. Basın ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililer rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.