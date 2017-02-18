Çalışmaya tüm futbolcular katıldı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:33
- Advocaat neşteri vurdu!
Toplam 21
Yorum
BJK 1903 BENCE IYI OLUYOR BÖYLE BELKI ARTIK FENER TARAFTARI GÖZÜNÜ ACAR ARKADAS HER YENILGIDE SEN BASKAN OLARAK HAKEMLERI SUCLARSAN NE BEKLIYORDUN KI
- İbrahimovic'i ezdi geçti!
Toplam 6
Yorum
yabancı değil diyemi 6 sı penaltıdan çıkar 9 golle yine kral ilk sırada gomez 5 penaltı kaçırmıştı geçen sene 6 pastan boş kaleye atamadıklarını çabuk unuttunuz
- İbrahimovic'i ezdi geçti!
Toplam 6
Yorum
misafir bu cenk benfica ya da öyle bir gol attı kı avrupa ağzı açık baktı ona ne dersin
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