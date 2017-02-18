Bero: Forma sıram gelecek
İkinci yarıda oynadığı 4 maçını kazanan Trabzonspor'da ilk yarının enf ormda isimlerinden olan Matus Bero formayı unuttu. Kazanan takımı bozmayan Ersun Yanal, genç oyuncuya kadroda yer açmaya çalışıyor. Yedek kalmayı sorun yapmayacağını ama oynamayı çok istediğini de belirten genç orta saha, "Takımın kazanması her şeyden önemli. Ben her şekilde hazırım. Forma için benim de sıram mutlaka gelecektir. Fırsat geldiğinde de ben hazır olacağım" dedi.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kayserispor durdurulamıyor!
Toplam 2
Yorum
yapmaa bizde dicki kovup sergenimi alsak :)
- Beşiktaş ara vermedi
Toplam 1
Yorum
hus akhisar cok basarili bir takim.cok dikkatli olmak lazim.haydi rastgele karakartalim.
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 15
Yorum
Yeter artik Boyle bir dandik takimi bize sunan bu yonetimden acilen kurtulmak lazim. Elimize para geldi, onuda 166 milyon kayipla kirdirdik. Defolun
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