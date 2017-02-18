 Bero: Forma sıram gelecek – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    Bero: Forma sıram gelecek

    Bero: Forma sıram gelecek
    İkinci yarıda oynadığı 4 maçını kazanan 'da ilk yarının enf ormda isimlerinden olan formayı unuttu. Kazanan takımı bozmayan Ersun Yanal, genç oyuncuya kadroda yer açmaya çalışıyor. Yedek kalmayı sorun yapmayacağını ama oynamayı çok istediğini de belirten genç orta saha, "Takımın kazanması her şeyden önemli. Ben her şekilde hazırım. Forma için benim de sıram mutlaka gelecektir. Fırsat geldiğinde de ben hazır olacağım" dedi.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:23
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