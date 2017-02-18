3 silahşorlar
Süper Lig’in ikinci yarısında şaha kalkan Fırtına’da bu üçlü, hücum zenginliğini artırdı, takıma büyük katkı sağladı. Mas ve Pereira da defans problemlerini kökünden çözdü.
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında aldığı saha sonuçlarıyla başarısız bir görüntü çizen Trabzonspor, ligin 2. yarısında ise bambaşka bir görüntü sergilerken, hücum zenginliğiyle de dikkat çekiyor. Kazandığı Bursaspor, Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Osmanlıspor maçlarında kadroyu bozmayarak önemli bir çıkışa imza atan Karadeniz ekibinde Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı ve Castillo, teknik direktör Ersun Yanal'ın hücum gücünü doruk noktasına ulaştırdı. Bu üçlüye ek olarak sol bek Mas ve sağ bek Pereira da takımı sırtlayan oyuncular arasında yer aldı.
YANAL BOZMAYACAK
Sezonun ilk yarısında gol yollarında sorun yaşayan Trabzonspor; Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı ve Castillo'yla Süper Lig'in ikinci yarısında hücum zenginliği ön planda olan takım görüntüsü sergiledi. Teknik direktör Ersun Yanal, 20 Şubat Pazartesi günü Medical Park Arena'da oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor maçında da bu üçlüyü bozmayacak.
OLCAY ŞAHAN
Sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'tan Trabzonspor'a gelen oyuncu, bordo-mavili ekibin hücumdaki en önemli zenginliklerinden biri oldu. Teknik direktör Ersun Yanal, saha içerisinde futbolcunun tecrübesinden yararlanırken, Olcay Şahan 1 gol ve 2 asistle hücum bölgesinde Castillo ve Yusuf Yazıcı ile iyi uyum sağladı.
YUSUF YAZICI
Trabzonspor'un son yıllarda altyapıdan A takıma kazandırdığı en önemli isimlerin başında geliyor. Mehmet Ekici'nin kadro dışı bırakılmasının ardından 10 numara pozisyonuna geçti. Yusuf Yazıcı, 4 maçtaki 2 gol ve 2 asistlik performansla takımın en dikkat çeken oyuncusu olarak ön plana çıkarken, Olcay Şahan ve Castillo ile birlikte iyi bir uyum sağlayarak takımın beyni pozisyonunda yer aldı.
CASTİLLO
Sıkıntılı bir sürecin ardından takıma kazandırılan ve ilk yarıda sergilediği performans ile eleştiri oklarını üzerine çeken Castillo ise ligin ikinci yarısıyla birlikte performansıyla dikkat çeken oyuncuların başında yer alıyor. Hırslı futboluyla dikkat çeken Kolombiyalı orta saha, Gaziantepspor karşısında 2 gol atarak kalitesini gösterdi. Genç futbolcunun performansında ise Olcay ile birlikte Yusuf Yazıcı ile yakaladığı uyumun da büyük etkisi var.
YANAL BOZMAYACAK
Sezonun ilk yarısında gol yollarında sorun yaşayan Trabzonspor; Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı ve Castillo'yla Süper Lig'in ikinci yarısında hücum zenginliği ön planda olan takım görüntüsü sergiledi. Teknik direktör Ersun Yanal, 20 Şubat Pazartesi günü Medical Park Arena'da oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor maçında da bu üçlüyü bozmayacak.
OLCAY ŞAHAN
Sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'tan Trabzonspor'a gelen oyuncu, bordo-mavili ekibin hücumdaki en önemli zenginliklerinden biri oldu. Teknik direktör Ersun Yanal, saha içerisinde futbolcunun tecrübesinden yararlanırken, Olcay Şahan 1 gol ve 2 asistle hücum bölgesinde Castillo ve Yusuf Yazıcı ile iyi uyum sağladı.
YUSUF YAZICI
Trabzonspor'un son yıllarda altyapıdan A takıma kazandırdığı en önemli isimlerin başında geliyor. Mehmet Ekici'nin kadro dışı bırakılmasının ardından 10 numara pozisyonuna geçti. Yusuf Yazıcı, 4 maçtaki 2 gol ve 2 asistlik performansla takımın en dikkat çeken oyuncusu olarak ön plana çıkarken, Olcay Şahan ve Castillo ile birlikte iyi bir uyum sağlayarak takımın beyni pozisyonunda yer aldı.
CASTİLLO
Sıkıntılı bir sürecin ardından takıma kazandırılan ve ilk yarıda sergilediği performans ile eleştiri oklarını üzerine çeken Castillo ise ligin ikinci yarısıyla birlikte performansıyla dikkat çeken oyuncuların başında yer alıyor. Hırslı futboluyla dikkat çeken Kolombiyalı orta saha, Gaziantepspor karşısında 2 gol atarak kalitesini gösterdi. Genç futbolcunun performansında ise Olcay ile birlikte Yusuf Yazıcı ile yakaladığı uyumun da büyük etkisi var.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kayserispor durdurulamıyor!
Toplam 2
Yorum
yapmaa bizde dicki kovup sergenimi alsak :)
- Beşiktaş ara vermedi
Toplam 1
Yorum
hus akhisar cok basarili bir takim.cok dikkatli olmak lazim.haydi rastgele karakartalim.
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 15
Yorum
Yeter artik Boyle bir dandik takimi bize sunan bu yonetimden acilen kurtulmak lazim. Elimize para geldi, onuda 166 milyon kayipla kirdirdik. Defolun
3 silahşorlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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