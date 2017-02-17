Yankaya yönetecek
21. haftanın hakemleri açıklanırken, Trabzonspor-Alanyaspor maçını Özgür Yankaya yönetecek. Fırtına, Yankaya ile çıktığı 15 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Yankaya, bu sezon Trabzonspor'un 2-0 kaybettiği Osmanlı ve 4-1 kazandığı Adana maçlarını yönetti.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:35
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
Yankaya yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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