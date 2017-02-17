 Yankaya yönetecek – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    Yankaya yönetecek

    Yankaya yönetecek
    21. haftanın hakemleri açıklanırken, - maçını yönetecek. Fırtına, Yankaya ile çıktığı 15 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Yankaya, bu sezon Trabzonspor'un 2-0 kaybettiği Osmanlı ve 4-1 kazandığı Adana maçlarını yönetti.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:35
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