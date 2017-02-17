Trabzonspor'dan sponsorluk açıklaması
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada stadyumun isim hakkı ve diğer reklam-sponsorluk yatırımları konusunda Medical Park Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile resmi görüşmelere başlandığını duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Son günlerde kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğini gidermek amacıyla, Yönetim Kurulumuz tarafından aşağıdaki hususlarda açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksinde yer alan yeni stadyumun şirketimize uzun süreli tahsisi konusunda, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşmelere başlanmıştır. Görüşmeler neticeleninceye kadar ki süreçte stadyum, maçlık periyotlar halinde, şirketimiz tarafından kiralanmaktadır. Bununla birlikte ilgili stadyumun isim hakkı ve diğer reklam - sponsorluk yatırımları konusunda Medical Park Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile resmi görüşmelere bugün itibariyle başlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla."
"Son günlerde kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğini gidermek amacıyla, Yönetim Kurulumuz tarafından aşağıdaki hususlarda açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksinde yer alan yeni stadyumun şirketimize uzun süreli tahsisi konusunda, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşmelere başlanmıştır. Görüşmeler neticeleninceye kadar ki süreçte stadyum, maçlık periyotlar halinde, şirketimiz tarafından kiralanmaktadır. Bununla birlikte ilgili stadyumun isim hakkı ve diğer reklam - sponsorluk yatırımları konusunda Medical Park Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile resmi görüşmelere bugün itibariyle başlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla."
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İki yıldız da kadroda yok
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Erol Brumasız galatasaray dejong ve tolgayla rakip kaleye gidemez.
- Umut Bulut, Galatasaray'ı icraya verdi
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Irfan Biraz utansada bos yere verdigimiz paralari Geri verse. Futbolcu denemeyecek adamlara verilen paralara yazik.
- Galatasaraylı yıldız satıldı
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gs4ever kesinlikle cok iyi oldu. genc atletik vurus gücü yüksek cok kosan adamlar lazim bize.her bölgeye
Trabzonspor'dan sponsorluk açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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