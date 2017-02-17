 Trabzonspor'dan sponsorluk açıklaması – Fotomaç – 17 Şubat 2017 Trabzonspor'dan sponsorluk açıklaması" /> Trabzonspor'dan sponsorluk açıklaması" />
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    'dan sponsorluk açıklaması

    Trabzonspor'dan sponsorluk açıklaması

    'dan yapılan açıklamada stadyumun isim hakkı ve diğer reklam-sponsorluk yatırımları konusunda Medical Park Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile resmi görüşmelere başlandığını duyurdu.

    Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Son günlerde kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğini gidermek amacıyla, Yönetim Kurulumuz tarafından aşağıdaki hususlarda açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksinde yer alan yeni stadyumun şirketimize uzun süreli tahsisi konusunda, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşmelere başlanmıştır. Görüşmeler neticeleninceye kadar ki süreçte stadyum, maçlık periyotlar halinde, şirketimiz tarafından kiralanmaktadır. Bununla birlikte ilgili stadyumun isim hakkı ve diğer reklam - sponsorluk yatırımları konusunda Medical Park Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile resmi görüşmelere bugün itibariyle başlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla."
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:40
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