 Özel kampanya – Fotomaç – 17 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Şubat 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Özel kampanya

    Özel kampanya

    , Alanya maçı için özel bir kampanya başlattı.

    Pazartesi günkü maçta 11 bin 500 taraftarın elektronik biletinin bloke olması nedeniyle bordo-mavili kulüp, maç bileti alacak ve Passolig kartı olmayan taraftarların, kart bedellerini karşılamayı taahhüt etti. Taraftarların nüfus cüzdanlarını yanında bulundurmaları istendi.

    KONYA SEYİRCİSİZ
    Bordo-mavili takım, Alanyaspor maçı sonrası Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. PFDK dün yaptığı toplantıda, Antalyaspor maçında çıkan olaylar nedeniyle Konyaspor'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Konyaspor, evinde ilk maç olan sınavında seyircisinden yoksun olacak. Trabzonspor'u ise taraftarı destekleyecek.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Özel kampanya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.