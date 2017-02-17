Özel kampanya
Trabzonspor, Alanya maçı için özel bir kampanya başlattı.
Pazartesi günkü maçta 11 bin 500 taraftarın elektronik biletinin bloke olması nedeniyle bordo-mavili kulüp, maç bileti alacak ve Passolig kartı olmayan taraftarların, kart bedellerini karşılamayı taahhüt etti. Taraftarların nüfus cüzdanlarını yanında bulundurmaları istendi.
KONYA SEYİRCİSİZ
Bordo-mavili takım, Alanyaspor maçı sonrası Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. PFDK dün yaptığı toplantıda, Antalyaspor maçında çıkan olaylar nedeniyle Konyaspor'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Konyaspor, evinde ilk maç olan Trabzonspor sınavında seyircisinden yoksun olacak. Trabzonspor'u ise taraftarı destekleyecek.
KONYA SEYİRCİSİZ
Bordo-mavili takım, Alanyaspor maçı sonrası Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. PFDK dün yaptığı toplantıda, Antalyaspor maçında çıkan olaylar nedeniyle Konyaspor'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Konyaspor, evinde ilk maç olan Trabzonspor sınavında seyircisinden yoksun olacak. Trabzonspor'u ise taraftarı destekleyecek.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:32
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
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