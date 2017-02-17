Gala 24 Şubat’ta

Trabzonspor'un, 1970'li yıllarda, bir devrim yaparak elde ettiği zaferlerin anlatıldığı "Efsane, Avni Aker'e Veda" belgeseli, Trabzon'daki ilk gösteriminin ardından 24 Şubat'ta Beşiktaş MKM'de gerçekleşecek bir gala ile İstanbul'da izleyiciyle buluşuyor.Film, İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde, Trabzonspor Kulübü'nün de katkılarıyla yönetmen Cengiz Özkarabekir tarafından hazırlandı. İlk galası 27 Ocak'ta Trabzon'da yapılan filmin ikinci galası 24 Şubat Cuma günü saat 20.00'de, Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde yapılacak. Trabzon'un futbol devrimini anlatan, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olarak planlanan filmin DVD satışının ise TS Club mağazalarında yapılması ve gelirinin de Trabzon Profesyonel Futbolcular Derneği'ne bırakılması amaçlanıyor.Trabzonlu yönetmen Cengiz Özkarabekir tarafından hazırlanan ve 6 ayda tamamlanan belgeselin süresi 88 dakika. Sinema ekip ve ekipmanı kullanılarak, 40 kişilik teknik bir ekip tarafından hazırlanan filmin çekimleri Trabzon ve İstanbul başta olmak üzere Anadolu'nun farklı köşelerinde yapıldı. Filmde, 1970'li yılların efsane futbolcularının yanı sıra yine efsane kadronun o yıllardaki başkanları, teknik direktörleri ve emektarları da yerlerini aldı...Film projesini verdiği destekle hayata geçiren, aslen Trabzonlu olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, filmin sadece 70'li yıllara damga vurmuş Trabzonsporlu futbolcuları değil, o dönemin rakip futbolcuları, hakemleri, teknik adamları, yöneticileri, gazetecileri, radyo spikerlerini kısacası futbolun tüm paydaşları arasındaki dostluk kardeşlik ve arkadaşlığı hatırlama ve hatırlatmayı amaçladığını söyledi."Ezeli rakipler bir araya gelecek""Futbol arkadaşlıktır, dostluktur, azimdir, ruhtur, saygıdır, hoşgörüdür" diyen İmamoğlu, filmle ilgili Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'ya da verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "İnşallah 24 Şubat günü İstanbul'da Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde, futbolumuzun 1970'li yıllarındaki heyecanı yaşayacağız. O yıllara damgasını vuran, Türk futbolunda bir devrim gerçekleştiren Trabzonsporumuzun kahramanları dostlarıyla, kardeşleriyle, arkadaşlarıyla, yani o günkü ezeli rakipleri olan Fenerbahçeli, Beşiktaşlı ve Galatasaraylı futbolcularla bir araya gelecekler. Bu filmi sadece Trabzonsporlu değil tüm Türkiye izlemeli. Zira o dönemde yaptıkları devrimle tüm futbolseverlerin gönlünü kazandığını, bu sebeple de Trabzonlu olmayanların da İkinci takımlarının Trabzonspor olduğunu düşünüyorum. Gala akşamı 7'den 70'e herkesin görmesi gereken bir atmosfer olacak" açıklamasını yaptı.