''Bizde oradayız''
Medical Park Arena'da oynadığı ilk resmi maçında Gaziantepspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da futbolcular, 20 Şubat Pazartesi günü oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçına taraftarları sosyal medya üzerinden yayınlanan video ile davet etti.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında evinde Akdeniz temsilcisini ağırlayacak Trabzonspor, Medical Park Arena'da oynayacağı ikinci maçına bordo-mavili taraftarlara sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile çağrıda bulundu.
Yayınlanan videoda futbolcular, "Yeni yuvamızda... ilk günkü aşkla tribündeydin... Pazartesi yeniden orada ol...Bizde oradayız..." ifadelerini kullandı.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:29
- Dev derbinin biletleri satışa çıktı
Toplam 3
Yorum
AKB HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ.ADAMLARIN HOCASININ AKLINI ÇEL.SONRA DA BASKIN ÇIK. P.TESİ OYNAMAYA DA İTİRAZ HA.FENER KAÇ MAÇ OYNADI SENDE OYNA.
- Galatasaray'da Rizespor mesaisi
Toplam 11
Yorum
GS afferim Tudor, oyle antreman yaptirki onlara verilen paralar bosuna gitmesin
- Kjaer'den sert sözler
Toplam 17
Yorum
AKB ÖYLE SEZONLAR FENER TAKIMINI İZLEDİM Kİ HOCA GİBİ HOCALAR, FUTBOLCU GİBİ FUTBOLCULARDI. HAYDİ BAŞKAN .YILMAZ VURALLA ÖZLENEN TAKIMI BULALIM
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