 ''Bizde oradayız'' – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    ''Bizde oradayız''

    ''Bizde oradayız''

    'da oynadığı ilk resmi maçında Gaziantepspor'u 4-0 mağlup eden 'da futbolcular, 20 Şubat Pazartesi günü oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçına taraftarları sosyal medya üzerinden yayınlanan video ile davet etti.

    'in 21. haftasında evinde Akdeniz temsilcisini ağırlayacak , 'da oynayacağı ikinci maçına bordo-mavili taraftarlara sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile çağrıda bulundu.

    Yayınlanan videoda futbolcular, "Yeni yuvamızda... ilk günkü aşkla tribündeydin... Pazartesi yeniden orada ol...Bizde oradayız..." ifadelerini kullandı.

    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:29
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