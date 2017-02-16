Trabzonspor kendini aştı
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında farklı, ikinci yarısında farklı bir görüntü sergileyen Trabzonspor kendini aştı. Bordo-mavililer ligin ilk yarısında oynadığı 12 maçta 12 puan toplarken, ligin ikinci yarısında ise 4 maçta 12 puan toplayarak önemli bir çıkışa imza attı.
Bordo-mavililer ilk yarıda oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 12 puan topladı ve 14. sırada yer aldı. Bu dönemde 7 gol atan Karadeniz ekibi kalesinde ise 15 gol görmüştü.
?Trabzonspor ligin ikinci yarısında ortaya koyduğu performans ile Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının lideri konumuna geldi. İkinci yarıda oynadığı ilk 4 maçı da kazanarak puan kaybı yaşamayan tek takım olan bordo-mavililer 12 puan elde etti. Bordo-mavililer lig sıralamasında 6. sıraya yerleşirken, 4 maçta attığı 8 gole karşılık ise kalesinde 1 gol gördü.
Geçtiğimiz sezona fark attı
Trabzonspor ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışla da geçtiğimiz sezonu geride bıraktı. Bordo-mavililer 2015-16 sezonunun 20. haftasında 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet alırken attığı 25 gole karşılık ise kalesinde 30 gol gördü ve 24 puan toplayarak 12. sırada yer aldı.
Bordo-mavililer bu sezon ise oynadığı 20 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. Attığı 20 gole karşılık ise kalesinde 21 gol gördü ve 30 puan ile 6. sırada yer aldı.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:34
- 25 Şubat’ta geri dönüyor
Toplam 5
Yorum
Kartallo Bence isimli arkadaş bildiğin konularda yorum yap Ersan Mitroviçten sonra geldi Yönetim gayet iyi,gerek olup olmadığı da ilerde belli olur
- Şampiyon olacağız
Toplam 14
Yorum
n Demiş ne demiş ne demiş Kadıkyde Feneri yenecez mi demiş :)
- Kararlıyız alacağız
Toplam 1
Yorum
Doğrucu Girdiğimiz hangi büyük organizayonu aldıkta buna celallendik.O stadlar yurtiçi showuna yarar dışarı helede Avrupaya gittinmi değeri yok.
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