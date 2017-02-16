Trabzonspor, kar altında çalıştı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 20 Şubat Pazartesi günü sahasında yapacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını kar altında gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, kentte dün gece başlayan ve etkili olan yağışa rağmen Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada çift kale maç yapıldığı belirtildi. Antrenmana tüm futbolcuların katıldığı öğrenildi.
Bu arada Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, tesislerde çektiği Türk bayrağı ve Trabzonspor bayrağının yer aldığı karlı manzara fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:48
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Toplam 6
Yorum
GSli1905 Suana kadar Ismi olanlari getirdikde ne oldu....Maliyeti az ise bir denemek lazim.
- 4 üst düzey takviye
Toplam 1
Yorum
tsahmet07 en ihtiyaç olan mbia tarzında bi yıldız
- Quaresma’nın gözü unvanda
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞLI_63 2-0 ÖNE GEÇELİM ONDAN SONRA BENCİL OYNAYABİLİR..
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