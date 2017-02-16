Trabzonspor, kar altında çalıştı

Bordo-mavililer, kentte dün gece başlayan ve etkili olan yağışa rağmen Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada çift kale maç yapıldığı belirtildi. Antrenmana tüm futbolcuların katıldığı öğrenildi.

Bu arada Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, tesislerde çektiği Türk bayrağı ve Trabzonspor bayrağının yer aldığı karlı manzara fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.