Caceres imzayı attı

İngiltere Premier Lig ekibi Southampton, Uruguaylı milli savunma oyuncusu Martin Caceres'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Caceres ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Caceres'in yeni takımında 12 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Transfer döneminde adı Türk ekipleriyle de anılan 29 yaşındaki Caceres, geçen sezon sonu Juventus'tan ayrıldıktan sonra hiçbir kulüpte forma giymedi. Savunma hattının her pozisyonunda görev yapabilen tecrübeli futbolcu, kariyeri boyunca Juventus'un yanı sıra Barcelona ve Sevilla'da top koşturdu.