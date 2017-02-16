 Caceres imzayı attı – Fotomaç – 16 Şubat 2017 Caceres imzayı attı" /> Caceres imzayı attı" />
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Şubat 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    imzayı attı

    Caceres imzayı attı

    İngiliz ekibi Southampton, Uruguaylı savunma oyuncusu Martin 'i kadrosuna kattı

    İngiltere Premier Lig ekibi Southampton, Uruguaylı milli savunma oyuncusu Martin 'i renklerine bağladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Caceres ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Caceres'in yeni takımında 12 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

    Transfer döneminde adı Türk ekipleriyle de anılan 29 yaşındaki Caceres, geçen sezon sonu Juventus'tan ayrıldıktan sonra hiçbir kulüpte forma giymedi. Savunma hattının her pozisyonunda görev yapabilen tecrübeli futbolcu, kariyeri boyunca Juventus'un yanı sıra Barcelona ve Sevilla'da top koşturdu.

    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Caceres imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.