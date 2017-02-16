Caceres imzayı attı
İngiliz ekibi Southampton, Uruguaylı savunma oyuncusu Martin Caceres'i kadrosuna kattı
İngiltere Premier Lig ekibi Southampton, Uruguaylı milli savunma oyuncusu Martin Caceres'i renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Caceres ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Caceres'in yeni takımında 12 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Transfer döneminde adı Türk ekipleriyle de anılan 29 yaşındaki Caceres, geçen sezon sonu Juventus'tan ayrıldıktan sonra hiçbir kulüpte forma giymedi. Savunma hattının her pozisyonunda görev yapabilen tecrübeli futbolcu, kariyeri boyunca Juventus'un yanı sıra Barcelona ve Sevilla'da top koşturdu.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:40
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Toplam 31
Yorum
MalatyalıKartal44 Başkan yapma yav...Bir de ağlamasan daha iyi olacak he...Otur bi sakinleş...
- Fenerbahçe'nin yediği gol tarihe geçti
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hehehe Fenerbahce Tarih yazmaya devam ediyor.
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Mate Geç bile kalındı altyapıdan genç oynat hiç olmazsa gençtir deriz onuda yapmıyorlar yatarak para kazanıyorlar as bildiklerimiz
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