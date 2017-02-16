Büyük temizlik şart
Önder Bülbüloğlu, “52 futbolcumuz var ve sayıyı 25’e indireceğiz. UEFA’ya söz verdik” diye konuştu
Trabzonspor yönetimini sezon sonunda büyük bir temizlik harekatı bekliyor. 52 tane sözleşme oyuncusu bulunan bordo-mavili yönetim, UEFA kriterlerine takılmamak için bu sayıyı 25'e düşürmek zorunda. UEFA ile ilişkilerden sorumlu Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, oyuncu kadrosunun sezon sonunda mutlaka normal seviyelere çekileceğini söyledi.
"UEFA'YA VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK"
Bülbüloğlu, altyapıdan oyuncuların önünü açmak için bu sözleşmeleri imzalamaları gerektiğini belirterek, "Sezon sonunda birçok oyuncumuzu kiralık göndereceğiz ve kadromuzu söz verdiğimiz seviyeye indireceğiz. Bu tür şişkin kadrolar birçok takımda mevcut ama bizim söz verdiğimiz UEFA kriterlerine olan bağlılığımız sorunsuz şekilde ilerliyor. Bu sezon devre arasında bir yandan transfer yaparken bir yandan da oyuncularla yollarımızı ayırdık. En önemlisi, UEFA'ya verdiğimiz 21 milyon euro'luk oyuncu bütçesi sınırının altında kaldık. Bu gerçekten çok önemli bir başarıydı" dedi.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:46
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
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