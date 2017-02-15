"Yanal'ın arkasında durduk"

Meriç, yaptığı açıklamada, devre arası gerçekleştirdikleri transferlerle ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaparak, 4 maç art arda kazandıklarını belirtti.

Bordo-mavili takımın 4 maçta da aynı kadroyla sahaya çıktığını ifade eden Meriç, "Hem kadro hem sonuç istikrarını sağladık. Bu sezon ligde yapabileceğimizin en iyisini yapmak istiyoruz. Asıl hedefimiz gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadronun iskeletini kurmaktı. Bunu da devre arasında yaptığımız transferlerle oluşturduğumuzu düşünüyoruz." dedi.

Sezon öncesi yeni bir takım kurduklarını ve lige kötü bir başlangıç yapmalarının etkisiyle de ilk yarıda olumsuzluklar yaşadıklarını anlatan Meriç, "Onazi, Castillo, Durica, Bero gibi iyi oyuncuları kadromuza kattık. Bu oyuncular kaliteli oyuncular ancak yeni takım, uyum sorunu ve alınan sonuçlarla öz güven sıkıntısı yaşadık. Ara transferde takımımıza kattığımız oyuncularla bu oyuncuların performansı da takımın performansı da yükseldi. Takım olma yönünde ilerleme sağladık." diye konuştu.

Gençağa Meriç, ligin başında aldıkları sonuçlara karşın hiç umutsuzluğa kapılmadıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Hocamızın arkasında durduk. Hocamızın gitmesi için baskı vardı. Biz hep 'onunla şampiyonluğa oynayacağız, şampiyon olmak istiyoruz' dedik. Şimdi de aynısını diyoruz. Ona, takımımıza güveniyoruz. Yeni transferlerin kısa sürede katkı vermesi sonuçlarda önemli etken oldu. Taraftarlarımız, bu takımı desteklesin, yeni stadımıza gelsin, tribünleri boş bırakmasın. Yeni stat, yeni hava, yeni takım, iyi oynayan maç kazanan bir takım var. Takımı desteklesinler ki önümüzdeki sene yapacağımız üst seviyeli transferlerle şampiyonluğa oynayalım."

- "3-4 üst düzey takviye"

Meriç, bu sezon iskelet kadroyu oluşturduklarına dikkati çekerek, "Takım içinde iyi bir hava var. Avrupa kupalarına tabii ki katılmak isteriz ama biz hep maç maç bakıyoruz. Her maçı ciddiye alıyoruz ve kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Önümüzdeki 4 maçlık galibiyet serisini sürdürerek, rehavete kapılmadan yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelecek sezonun için takımın umut verdiğini vurgulayan Meriç, "Şampiyonluğa oynayacak bir takım oluşturmak istiyoruz. Kesinlikle takviyeler üst düzeyde olacak. Takımda direkt oynayacak, kaliteli 3-4 oyuncu almayı planlıyoruz. İkinci yarı gelenler ilk yarıdaki takıma level atlattı. Yeni gelecek oyuncular da bu takıma level atlatacak ki şampiyonluğa oynayabilelim." diyerek sözlerini tamamladı.