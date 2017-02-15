Süper ikili Joao & Mas
Bordo-mavililerin yeni transferleri kısa sürede takıma büyük katkılar sundu. İkili, saha dışında da birlikte vakit geçiriyor
Devre arasında alınan sol bek Emmanuel Mas ve sağ bek Joao Pereira, defansta uzun zamandır süren sorunları çözdü. Kısa sürede takıma uyum sağlayan Mas ve Pereira, saha dışında da çok iyi arkadaş oldu. Zamanlarının büyük bir bölümünü birlikte geçiren ikili, takımın ikinci yarıda yakaladığı çıkışta da önemli rol oynadı. Mas, Trabzonspor'un ikinci yarıda yakaladığı çıkışın tesadüfi olmadığını belirterek, "Şehir bizi çok sevdi. Biz de bu sevgiye karşılık vermek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz"dedi.
BÖYLESİNİ GÖRMEDİM
Pereira, gelmeden önce şehir ve takım hakkında aldıkları bilgilerin tamamen doğru ama eksik olduğunu belirterek, "Birçok takım gördüm ama kulübüne bu denli bağlı taraftar gruplarının sayısı azdır. Deplasmanda bile ev sahibinden çok taraftarımız oluyor" diye konuştu.
BÖYLESİNİ GÖRMEDİM
Pereira, gelmeden önce şehir ve takım hakkında aldıkları bilgilerin tamamen doğru ama eksik olduğunu belirterek, "Birçok takım gördüm ama kulübüne bu denli bağlı taraftar gruplarının sayısı azdır. Deplasmanda bile ev sahibinden çok taraftarımız oluyor" diye konuştu.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
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