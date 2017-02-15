 Süper ikili Joao & Mas – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    Süper ikili Joao & Mas

    Süper ikili Joao & Mas

    Bordo-mavililerin yeni transferleri kısa sürede takıma büyük katkılar sundu. İkili, saha dışında da birlikte vakit geçiriyor

    Devre arasında alınan sol bek ve sağ bek , defansta uzun zamandır süren sorunları çözdü. Kısa sürede takıma uyum sağlayan Mas ve Pereira, saha dışında da çok iyi arkadaş oldu. Zamanlarının büyük bir bölümünü birlikte geçiren ikili, takımın ikinci yarıda yakaladığı çıkışta da önemli rol oynadı. Mas, 'un ikinci yarıda yakaladığı çıkışın tesadüfi olmadığını belirterek, "Şehir bizi çok sevdi. Biz de bu sevgiye karşılık vermek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz"dedi.

    BÖYLESİNİ GÖRMEDİM
    Pereira, gelmeden önce şehir ve takım hakkında aldıkları bilgilerin tamamen doğru ama eksik olduğunu belirterek, "Birçok takım gördüm ama kulübüne bu denli bağlı taraftar gruplarının sayısı azdır. Deplasmanda bile ev sahibinden çok taraftarımız oluyor" diye konuştu.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:10
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