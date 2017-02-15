 Savunma bakanı – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    Savunma bakanı

    Savunma bakanı

    Bordo-mavililerin sezon başında renklerine kattığı tam bir istikrar abidesi oldu.

    35 yaşındaki stoper, Ersun Yanal tarafından en fazla forma şansı verilen isim. Kupa maçları da olmak üzere bu sezon 2 bin 41 dakika sahada kalan Slovak yıldızı 2 bin 33 dakikayla Okay takip etti. Bin 800'er dakikayla Onur ve Onazi 3. sırada yer aldılar.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:58
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