Savunma bakanı

Bordo-mavililerin sezon başında renklerine kattığı Durica tam bir istikrar abidesi oldu.

35 yaşındaki stoper, Ersun Yanal tarafından en fazla forma şansı verilen isim. Kupa maçları da olmak üzere bu sezon 2 bin 41 dakika sahada kalan Slovak yıldızı 2 bin 33 dakikayla Okay takip etti. Bin 800'er dakikayla Onur ve Onazi 3. sırada yer aldılar.