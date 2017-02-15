 Rekora göz dikti – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    Rekora göz dikti

    Rekora göz dikti

    Süper Lig'in ikinci bölümünde art arda 4 maç kazanarak 4 sezon sonra bu başarıyı gösteren , gözünü 2010-2011 sezonundaki 6 maçlık galibiyet serisine dikti.

    Fırtına sırasıyla Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, Gaziantepspor'u 4-0 ve Osmanlıspor'u 1-0 yenerek, ligde 176 hafta sonra 4 maç art arda kazandı. 2010-2011 sezonunun 24. haftasından itibaren 6 maç kazanarak son yılların en iyi galibiyet serisini yakalayan bordo-mavililer, bu hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor, gelecek hafta da deplasmanda Atiker Konyaspor'u yenmesi halinde söz konusu dönemi yakalayacak.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:25
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