Rekora göz dikti

Süper Lig'in ikinci bölümünde art arda 4 maç kazanarak 4 sezon sonra bu başarıyı gösteren Trabzonspor, gözünü 2010-2011 sezonundaki 6 maçlık galibiyet serisine dikti.

Fırtına sırasıyla Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, Gaziantepspor'u 4-0 ve Osmanlıspor'u 1-0 yenerek, ligde 176 hafta sonra 4 maç art arda kazandı. 2010-2011 sezonunun 24. haftasından itibaren 6 maç kazanarak son yılların en iyi galibiyet serisini yakalayan bordo-mavililer, bu hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor, gelecek hafta da deplasmanda Atiker Konyaspor'u yenmesi halinde söz konusu dönemi yakalayacak.