Rekora göz dikti
Süper Lig'in ikinci bölümünde art arda 4 maç kazanarak 4 sezon sonra bu başarıyı gösteren Trabzonspor, gözünü 2010-2011 sezonundaki 6 maçlık galibiyet serisine dikti.
Fırtına sırasıyla Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, Gaziantepspor'u 4-0 ve Osmanlıspor'u 1-0 yenerek, ligde 176 hafta sonra 4 maç art arda kazandı. 2010-2011 sezonunun 24. haftasından itibaren 6 maç kazanarak son yılların en iyi galibiyet serisini yakalayan bordo-mavililer, bu hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor, gelecek hafta da deplasmanda Atiker Konyaspor'u yenmesi halinde söz konusu dönemi yakalayacak.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:25
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
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