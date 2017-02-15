Okay’a yeni sözleşme teklifi
Mehmet Ekici'nin transferinde yaşanan sorunları unutmayan yönetim, gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Okay Yokuşlu ile şimdiden masaya oturacak.
22 yaşındaki orta sahanın performansından memnun olan yönetimin Okay'a mevcut aldığı maaştan daha yüksek bir rakam ile birlikte üç yıllık yeni sözleşme teklif edeceği ve futbolcuyla sezon sonuna kadar yeni bir anlaşmanın yapılacağı belirtildi. Trabzonspor'un elindeki değerleri kaybetmemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Muharrem Usta'nın Okay ve Yusuf Yazıcı ile de sezon sonunda masaya oturacağı dile getirildi.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
Okay’a yeni sözleşme teklifi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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