Okay’a yeni sözleşme teklifi

Mehmet Ekici'nin transferinde yaşanan sorunları unutmayan yönetim, gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Okay Yokuşlu ile şimdiden masaya oturacak.

22 yaşındaki orta sahanın performansından memnun olan yönetimin Okay'a mevcut aldığı maaştan daha yüksek bir rakam ile birlikte üç yıllık yeni sözleşme teklif edeceği ve futbolcuyla sezon sonuna kadar yeni bir anlaşmanın yapılacağı belirtildi. Trabzonspor'un elindeki değerleri kaybetmemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Muharrem Usta'nın Okay ve Yusuf Yazıcı ile de sezon sonunda masaya oturacağı dile getirildi.