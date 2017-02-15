"Kaybetmeden devam etmek istiyoruz"
Trabzonspor Kaptanı Onur Recep Kıvrak, kaybetmeden yollarına devam etmek istediklerini söyledi.
Trabzonspor'un yıldız ismi Onur Recep Kıvrak, kendilerine destek olmak için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen taraftarlara yönelik yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
"Trabzonspor sevdalılarını çok seviyoruz. Bize her zaman destek olan taraftarlarımızın gücünü arkamızda görmek bizim için büyük bir moral ve motivasyon oluyor. Önemli bir çıkış yakaladık ve bunu devam ettirmek istiyoruz. İnşallah kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonra güzel günlerin bizleri beklediğine inanıyorum. Herkesi Aytemiz Alanyaspor ile yeni stadyumumuzda oynayacağımız maça bekliyorum."
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:20
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Toplam 3
Yorum
meteuzun1907 uefada devam ediyorsak emenike ve stoch sayesinde sen stocha atıfa verdiğin şansı vermiyorsun ... salih uçanı kaybettik senin yüzünden
- Spanoulis, Fenerbahçe maçında yok
Toplam 1
Yorum
fblee1907 olmasan nolur taktik maktik yok bam bam bam
- Yeni İMPARA'TUDOR'
Toplam 43
Yorum
...... BAK TUDOR HOCA. GS DA BAŞARILI OLMAK İSTİYORSAN ÖNCE ÇOK ÇALIŞACAK VE TAKIMI SIKI ÇALIŞTIRIP PERFORMANSI YÜKSELTECEKSİN. BU MEHTER TAKIMINI
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