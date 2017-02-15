"Kaybetmeden devam etmek istiyoruz"

Trabzonspor Kaptanı Onur Recep Kıvrak, kaybetmeden yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına yaptığı takviyelerle fırtına gibi başlayan Trabzonspor'da kaleci Onur Recep Kıvrak da kalesini gole kapadı. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan yeni stadyumun açılış maçında 200 kez bordo-mavili formayı giyerek büyük bir gurur yaşayan Onur, son 3 maçtır kalesinde gol görmedi. Bordo-mavililerin bu sezon ligde oynadığı 20 maçın tamamında forma giyerek bin 800 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, en son ligin 16. haftasında deplasmanda Trabzonspor'un Bursaspor'u 2-1 yendiği maçta kalesinde gol görmüştü. Milli kaleci Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Osmanlıspor maçlarında kalesini gole kapadı.



Trabzonspor'un yıldız ismi Onur Recep Kıvrak, kendilerine destek olmak için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen taraftarlara yönelik yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:



"Trabzonspor sevdalılarını çok seviyoruz. Bize her zaman destek olan taraftarlarımızın gücünü arkamızda görmek bizim için büyük bir moral ve motivasyon oluyor. Önemli bir çıkış yakaladık ve bunu devam ettirmek istiyoruz. İnşallah kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonra güzel günlerin bizleri beklediğine inanıyorum. Herkesi Aytemiz Alanyaspor ile yeni stadyumumuzda oynayacağımız maça bekliyorum."