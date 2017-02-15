 Hedef 1 milyon – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    Hedef 1 milyon

    Hedef 1 milyon
    'un resmi twitter hesabının 1 milyon takipçiye ulaşması için kampanya başlatıldı. Başkan Muharrem Usta'nın çağrısı üzerine yapılan kampanyada hedef kısa sürede bu takipçi sayısına ulaşmak. Şu anda 780 bini aşkın takipçisi bulunan bordo-mavili kulübün, sosyal medya üzerinde yaptığı atılımın devam etmesi planlanıyor.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:56
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