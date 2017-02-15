 ''Fırtına yeni başlıyor'' – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    ''Fırtına yeni başlıyor''

    ''Fırtına yeni başlıyor''

    Trabzonspor Başkanı Usta, gelecekten çok umutlu: “Üst üste aldığımız 4 galibiyet çok önemli ama asıl işimiz şimdi başlıyor. Alanya maçında Edirne’den Hakkari’ye, Kars’tan Artvin’e tüm taraftarımız stada gelmeli”

    Başkan , takımın çok iyi yolda olduğunu belirtti. Çok zor süreçlerden geçerek bugünlere gelindiğini ve bunu çok kez dile getirdiklerini ifade eden Usta, "Yolumuzun acılı ve uzun olduğunu hep söyledik. Bu sebeple de hiçbir zaman erkenden vaatlerde bulunmadık. Ancak bu zor süreçlerin arkasından güzel günlerin geleceği umudunu hiç yitirmedik" diye konuştu. Başkan, Medical Park Arena'da açılış maçı olan Gaziantep sınavında 11 bin civarında taraftarın ceza almasının üzüntü verici olduğunu belirtirken, "Alanya maçı da taraftarımız için önemli bir sınav olacak. O stadı iki kere doldurmalıyız ki cezalı taraftarlarımızın yokluğu hissedilmesin. Evimizde oynayacağımız ikinci maç hem taraftarımız hem de bizim açımızdan oldukça önem taşıyor. Bu sebeple ben taraftarlarımızın bir haftalık süreyi iyi değerlendireceğimi umuyorum" dedi.

    HERKESE İHTİYACIMIZ VAR
    Medical Park Arena'da herkesin yerini alması gerektiğinin de altını çizen Usta, "Hep birlikte takımın arkasında durup hep birlikte başarmalıyız. Hepimizin evinin, sokağının neşesi Trabzonspor. Gelin bunu birlikte ayağa kaldıralım. Daha yol uzun, sizlere ihtiyacımız var. Ceza almış olabiliriz. O stadın Edirne'den Hakkari'ye, Kars'tan Artvin'e, Samsun'a bütün Trabzonsporlular tarafından tıklım tıklım doldurulmasını bekliyoruz. Hepsine ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:40
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