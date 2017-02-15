''Fırtına yeni başlıyor''
Trabzonspor Başkanı Usta, gelecekten çok umutlu: “Üst üste aldığımız 4 galibiyet çok önemli ama asıl işimiz şimdi başlıyor. Alanya maçında Edirne’den Hakkari’ye, Kars’tan Artvin’e tüm taraftarımız stada gelmeli”
Başkan Muharrem Usta, takımın çok iyi yolda olduğunu belirtti. Çok zor süreçlerden geçerek bugünlere gelindiğini ve bunu çok kez dile getirdiklerini ifade eden Usta, "Yolumuzun acılı ve uzun olduğunu hep söyledik. Bu sebeple de hiçbir zaman erkenden vaatlerde bulunmadık. Ancak bu zor süreçlerin arkasından güzel günlerin geleceği umudunu hiç yitirmedik" diye konuştu. Başkan, Medical Park Arena'da açılış maçı olan Gaziantep sınavında 11 bin civarında taraftarın ceza almasının üzüntü verici olduğunu belirtirken, "Alanya maçı da taraftarımız için önemli bir sınav olacak. O stadı iki kere doldurmalıyız ki cezalı taraftarlarımızın yokluğu hissedilmesin. Evimizde oynayacağımız ikinci maç hem taraftarımız hem de bizim açımızdan oldukça önem taşıyor. Bu sebeple ben taraftarlarımızın bir haftalık süreyi iyi değerlendireceğimi umuyorum" dedi.
HERKESE İHTİYACIMIZ VAR
Medical Park Arena'da herkesin yerini alması gerektiğinin de altını çizen Usta, "Hep birlikte takımın arkasında durup hep birlikte başarmalıyız. Hepimizin evinin, sokağının neşesi Trabzonspor. Gelin bunu birlikte ayağa kaldıralım. Daha yol uzun, sizlere ihtiyacımız var. Ceza almış olabiliriz. O stadın Edirne'den Hakkari'ye, Kars'tan Artvin'e, Samsun'a bütün Trabzonsporlular tarafından tıklım tıklım doldurulmasını bekliyoruz. Hepsine ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.
HERKESE İHTİYACIMIZ VAR
Medical Park Arena'da herkesin yerini alması gerektiğinin de altını çizen Usta, "Hep birlikte takımın arkasında durup hep birlikte başarmalıyız. Hepimizin evinin, sokağının neşesi Trabzonspor. Gelin bunu birlikte ayağa kaldıralım. Daha yol uzun, sizlere ihtiyacımız var. Ceza almış olabiliriz. O stadın Edirne'den Hakkari'ye, Kars'tan Artvin'e, Samsun'a bütün Trabzonsporlular tarafından tıklım tıklım doldurulmasını bekliyoruz. Hepsine ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
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Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
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erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
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