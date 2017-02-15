 Farklı bir Trabzonspor – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    Farklı bir Trabzonspor

    Farklı bir Trabzonspor

    Takımda 4. sezonunu geçiren , son haftalarda performansında düşüklük yaşasa da takımın en skorer ismi (4 gol) konumunda.

    Bu sezon 964 dakika forma giyen 24 yaşındaki orta saha, "Uzun zamandır seri galibiyetler alamıyorduk. Osmanlıspor deplasmanı bizim için kritik bir virajdı. Güzel bir seri yakaladık ve bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Gelecek için de aldığımız galibiyetler bizim için güzel bir ışık oldu. Takım olarak bazı şeyleri oturttuğumuzu düşünüyorum. Bundan sonra daha farklı bir Trabzonspor izlettireceğimizi bekliyorum" dedi.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:55
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