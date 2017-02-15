Ersun Yanal'dan motivasyon konuşması
Spor Toto Süper Lig'de art arda 4 maçtan galibiyetle ayrılan Trabzonspor'da, teknik direktör Ersun Yanal'ın oyuncuları motive etmek için soyunma odasında yaptığı konuşmaların bir bölümünün yer aldığı video, kulübe ait sosyal medya hesaplarından yayımlandı.
Medical Park Arena'nın ve maça gelen taraftarların da görüntüsünün yer aldığı videoda, "Sen taraftar olarak bu takımın en önemli parçasısın. Yeni yuvamızda yeniden tarih yazmak için Medical Park Arena'da ol." çağrısına da yer verildi.
Video, kısa sürede sosyal medyada taraftarlardan büyük ilgi gördü.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:59
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
Ersun Yanal'dan motivasyon konuşması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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