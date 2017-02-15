Ersun Yanal'dan motivasyon konuşması

Yanal, bordo-mavili kulübün paylaştığı videoda, futbolcularını etrafında toplayarak, "Siz sıradan, herhangi bir takım oyuncusu değilsiniz. Sahada mücadelenizi yapın. Her şey bize bağlı. Biz iyi insanlardan kurulu güzel bir takımız." ifadelerini kullandı.

Medical Park Arena'nın ve maça gelen taraftarların da görüntüsünün yer aldığı videoda, "Sen taraftar olarak bu takımın en önemli parçasısın. Yeni yuvamızda yeniden tarih yazmak için Medical Park Arena'da ol." çağrısına da yer verildi.

Video, kısa sürede sosyal medyada taraftarlardan büyük ilgi gördü.



