Efsane olacağım

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan 200 bin euro'ya alınan Olcay Şahan, kısa sürede Trabzonspor'un vazgeçilmez ismi oldu.

Bordo-mavili futbolcu, ligde 1 gol ve 2 asist, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 asist yaparak skora katkı veren 29 yaşındaki orta saha, "Beşiktaş'ta yaptıklarımın aynısını Trabzonspor'da da yapacağım. Kısa sürede kendimi buraya ait hessetmeye başladım" diye konuştu. 6 maçta toplam 518 dakika forma giyen Onur, "50. yılımızda şampiyon olacağız. Bunun için yönetimimiz üzerine düşeni yapıyor. Biz de sahada işimizi yaparız" dedi.