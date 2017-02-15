Efsane olacağım
Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan 200 bin euro'ya alınan Olcay Şahan, kısa sürede Trabzonspor'un vazgeçilmez ismi oldu.
Bordo-mavili futbolcu, ligde 1 gol ve 2 asist, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 asist yaparak skora katkı veren 29 yaşındaki orta saha, "Beşiktaş'ta yaptıklarımın aynısını Trabzonspor'da da yapacağım. Kısa sürede kendimi buraya ait hessetmeye başladım" diye konuştu. 6 maçta toplam 518 dakika forma giyen Onur, "50. yılımızda şampiyon olacağız. Bunun için yönetimimiz üzerine düşeni yapıyor. Biz de sahada işimizi yaparız" dedi.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
Efsane olacağım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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