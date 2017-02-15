 Efsane olacağım – Fotomaç – 15 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Şubat 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Efsane olacağım

    Efsane olacağım

    Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan 200 bin euro'ya alınan , kısa sürede Trabzonspor'un vazgeçilmez ismi oldu.

    Bordo-mavili futbolcu, ligde 1 gol ve 2 asist, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 asist yaparak skora katkı veren 29 yaşındaki orta saha, "Beşiktaş'ta yaptıklarımın aynısını Trabzonspor'da da yapacağım. Kısa sürede kendimi buraya ait hessetmeye başladım" diye konuştu. 6 maçta toplam 518 dakika forma giyen Onur, "50. yılımızda şampiyon olacağız. Bunun için yönetimimiz üzerine düşeni yapıyor. Biz de sahada işimizi yaparız" dedi.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Efsane olacağım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.