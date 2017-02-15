 11 bin taraftar bekliyor – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    11 bin taraftar bekliyor

    11 bin taraftar bekliyor

    Gaziantepspor maçından sonra ’nın passoliglerini bloke ettiği taraftarı, bu cezayı Tahkim’in kaldırmasını talep ediyor. Tahkim’e başvuran yönetim çok umutlu.

    ile Gaziantepspor arasında, Medical Park Arena'nın açılışında oynanan maçta taraftarların çirkin ve kötü tezahüratta bulunduğu gerekçesiyle , 11 bin 500 taraftarın elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle Aytemiz Alanyaspor müsabakasında girişlerinin engellenmesine karar vermişti.

    Bu karara itiraz eden Trabzonspor yönetimi, Tahkim Kurulu'nun vereceği kararı beklemeye başladı. Daha önceki maçlardan bir çok emsal vererek itiraz eden yönetim kurulunun, Alanyaspor maçı öncesi cezanın kaldırılması yönündeki umudunun yüksek olduğu öğrenildi. Ancak yine de kararın olumsuz çıkması durumunda maça giremeyecek olan 11 bin 500 taraftarın içerisinden kombinesi olanlar, başka bir taraftara bilet aktarımı yapabilecek.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:32
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