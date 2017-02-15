11 bin taraftar bekliyor
Gaziantepspor maçından sonra PFDK’nın passoliglerini bloke ettiği Trabzonspor taraftarı, bu cezayı Tahkim’in kaldırmasını talep ediyor. Tahkim’e başvuran yönetim çok umutlu.
Trabzonspor ile Gaziantepspor arasında, Medical Park Arena'nın açılışında oynanan maçta taraftarların çirkin ve kötü tezahüratta bulunduğu gerekçesiyle PFDK, 11 bin 500 taraftarın elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle Aytemiz Alanyaspor müsabakasında girişlerinin engellenmesine karar vermişti.
Bu karara itiraz eden Trabzonspor yönetimi, Tahkim Kurulu'nun vereceği kararı beklemeye başladı. Daha önceki maçlardan bir çok emsal vererek itiraz eden yönetim kurulunun, Alanyaspor maçı öncesi cezanın kaldırılması yönündeki umudunun yüksek olduğu öğrenildi. Ancak yine de kararın olumsuz çıkması durumunda maça giremeyecek olan 11 bin 500 taraftarın içerisinden kombinesi olanlar, başka bir taraftara bilet aktarımı yapabilecek.
Bu karara itiraz eden Trabzonspor yönetimi, Tahkim Kurulu'nun vereceği kararı beklemeye başladı. Daha önceki maçlardan bir çok emsal vererek itiraz eden yönetim kurulunun, Alanyaspor maçı öncesi cezanın kaldırılması yönündeki umudunun yüksek olduğu öğrenildi. Ancak yine de kararın olumsuz çıkması durumunda maça giremeyecek olan 11 bin 500 taraftarın içerisinden kombinesi olanlar, başka bir taraftara bilet aktarımı yapabilecek.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
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Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
11 bin taraftar bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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