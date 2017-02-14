 Trabzonspor'da ayrılık – Fotomaç – 14 Şubat 2017 Trabzonspor'da ayrılık" /> Trabzonspor'da ayrılık" />
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    14 Şubat 2017, Salı
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    'da ayrılık

    Trabzonspor'da ayrılık

    sezon başında 4 yıllık sözleşme imzaladığı 'i Slovakya ekibi 'ya kiraladığını KAP'a bildirdi.

    Bordo mavili kulüpten konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

    "Profesyonel Futbolcumuz Ramil Sheidaev' in, 2017/2018 futbol sezonu sonuna kadar, MSK Zilina'ya bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

    Anlaşmaya göre;

    MSK Zilina, geçici transfer süresi içerisinde satın alma opsiyonunu kullanırsa, kulübümüze 3.000.000.-EUR ödeyecektir.

    Geçici transfer süresi içerisinde veya 2018/2019 futbol sezonu sonuna kadar başka bir kulübe kesin transferi gerçekleşirse, MSK Zilina bu transferden %10 pay alacaktır.

    Profesyonel futbolcumuz Ramil Sheidaev'e geçici transfer süresi içerisinde aylık 10.000.-EUR, kulübümüz tarafından ödenecektir.

    Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

    Saygılarımızla"

    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:57
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