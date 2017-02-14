Trabzonspor'da ayrılık
Trabzonspor sezon başında 4 yıllık sözleşme imzaladığı Ramil Sheidaev'i Slovakya ekibi MSK Zilina'ya kiraladığını KAP'a bildirdi.
Bordo mavili kulüpten konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcumuz Ramil Sheidaev' in, 2017/2018 futbol sezonu sonuna kadar, MSK Zilina'ya bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre;
MSK Zilina, geçici transfer süresi içerisinde satın alma opsiyonunu kullanırsa, kulübümüze 3.000.000.-EUR ödeyecektir.
Geçici transfer süresi içerisinde veya 2018/2019 futbol sezonu sonuna kadar başka bir kulübe kesin transferi gerçekleşirse, MSK Zilina bu transferden %10 pay alacaktır.
Profesyonel futbolcumuz Ramil Sheidaev'e geçici transfer süresi içerisinde aylık 10.000.-EUR, kulübümüz tarafından ödenecektir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla"
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:57
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
Trabzonspor'da ayrılık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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