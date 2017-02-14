Trabzonspor'a bahar geldi
Art arda alınan galibiyetler sonrası Ersun Yanal, “Kazanma alışkanlığı, takım olma yönünde bize önemli katkı yapıyor” dedi.
Trabzonspor'a bahar geldi... Süper Lig'in ikinci yarısında farklı bir kimliğe bürünen Trabzonspor, peş peşe gelen 4 galibiyet ile alt sıralardan sıyrılıp üst sıralara tırmanırken bordo-mavili takımda artık ilk 5 hesapları yapılmaya başlandı. Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Ersun Yanal, kazanma alışkanlığının takım içinde yerleşmeye başladığının altını çizerken, "Bu alışkanlık bize takım olma yolunda önemli katkı yapıyor. Gelecek sezonun takımını oluşturmak için ligin ikinci yarısı bizim açımızdan önemli bir süreç" diye konuştu. Yanal, mücadeleci ve kazanmaya odaklı takım olma yolunda ilerlediklerini belirtirken, "Rakip yarı alanda topu daha fazla tutup, geriye yaslanan takım kimliğinden uzaklaşmak bizi daha etkili bir ekip haline getirecektir" ifadesini kullandı.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 02:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
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