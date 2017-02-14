 Trabzonspor'a bahar geldi – Fotomaç – 14 Şubat 2017 Trabzonspor'a bahar geldi" /> Trabzonspor'a bahar geldi" />
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    14 Şubat 2017, Salı
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    'a bahar geldi

    Trabzonspor'a bahar geldi

    Art arda alınan galibiyetler sonrası , “Kazanma alışkanlığı, takım olma yönünde bize önemli katkı yapıyor” dedi.

    'a bahar geldi... Süper Lig'in ikinci yarısında farklı bir kimliğe bürünen Trabzonspor, peş peşe gelen 4 galibiyet ile alt sıralardan sıyrılıp üst sıralara tırmanırken bordo-mavili takımda artık ilk 5 hesapları yapılmaya başlandı. Bordo-mavili ekibin teknik direktörü , kazanma alışkanlığının takım içinde yerleşmeye başladığının altını çizerken, "Bu alışkanlık bize takım olma yolunda önemli katkı yapıyor. Gelecek sezonun takımını oluşturmak için ligin ikinci yarısı bizim açımızdan önemli bir süreç" diye konuştu. Yanal, mücadeleci ve kazanmaya odaklı takım olma yolunda ilerlediklerini belirtirken, "Rakip yarı alanda topu daha fazla tutup, geriye yaslanan takım kimliğinden uzaklaşmak bizi daha etkili bir ekip haline getirecektir" ifadesini kullandı.
    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:11
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