Sevgiliyle kucaklaşma
Trabzonspor'da bir grup taraftar 14 Şubat Sevgililer Günü'nde takımla bir araya gelmeyi planlıyor.
Bordo-mavili taraftarların bugün, 'Sevgilimizle, Trabzonspor'la kucaklaşacağız' sloganıyla gerçekleştirmeyi planladığı etkinlikte, idman öncesi futbolculara ve teknik heyete çiçek verileceği öğrenildi. Taraftarların art arda gelen galibiyetler sonrası takıma verdiği destek de tavan yapmış durumda.
BİLETLER SATIŞTA
Fırtına'nın pazartesi günü MP Arena'da oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı: Kale Arkaları Güney- Kuzey/AltÜst 20 TL, Doğu Alt-Üst/Batı Üst 40 TL, Batı Alt Kenar: 100 TL, Batı Alt Silver 150 TL, Gold: 200 TL, Platinum 250 TL.
BİLETLER SATIŞTA
Fırtına'nın pazartesi günü MP Arena'da oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı: Kale Arkaları Güney- Kuzey/AltÜst 20 TL, Doğu Alt-Üst/Batı Üst 40 TL, Batı Alt Kenar: 100 TL, Batı Alt Silver 150 TL, Gold: 200 TL, Platinum 250 TL.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
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