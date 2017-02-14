 Sevgiliyle kucaklaşma – Fotomaç – 14 Şubat 2017
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    14 Şubat 2017, Salı
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    Sevgiliyle kucaklaşma

    Sevgiliyle kucaklaşma

    'da bir grup taraftar 14 Şubat Sevgililer Günü'nde takımla bir araya gelmeyi planlıyor.

    Bordo-mavili taraftarların bugün, 'Sevgilimizle, Trabzonspor'la kucaklaşacağız' sloganıyla gerçekleştirmeyi planladığı etkinlikte, idman öncesi futbolculara ve teknik heyete çiçek verileceği öğrenildi. Taraftarların art arda gelen galibiyetler sonrası takıma verdiği destek de tavan yapmış durumda.

    BİLETLER SATIŞTA
    Fırtına'nın pazartesi günü MP Arena'da oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı: Kale Arkaları Güney- Kuzey/AltÜst 20 TL, Doğu Alt-Üst/Batı Üst 40 TL, Batı Alt Kenar: 100 TL, Batı Alt Silver 150 TL, Gold: 200 TL, Platinum 250 TL.
    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:18
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