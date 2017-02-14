''Şampiyonluk kadrosu kuracağız''
“Transfer dönemi başladığında sıkışıyoruz ve rakamlar iyice artıyor. Almayı planladığımız oyuncuları şimdiden tespit edelim. Gelecek yıl şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracağız”
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, gelecek sezon için transfer çalışmalarını erkenden başlattı. İkinci yarıda elde edilen başarılı sonuçların ardından transferlerin de beklenen verimi katması üzerine Başkan Muharrem Usta, teknik direktör Ersun Yanal ile bir görüşme yaparak, "Transfer dönemi başladığında sıkışıyoruz ve rakamlar artıyor. Şimdiden almayı planladığımız oyuncuları tespit edelim. Gelecek yıl şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracağız. Bunun için gerekli olan takviyeleri şimdiden ayarlamak istiyoruz. Bu konuda elimizi çabuk tutmak durumundayız ve gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.
HATA YAPMAK İSTEMİYORUZ
Gelecek yıl kadroya çok kaliteli isimler katmayı planladıklarını belirten Başkan Usta, "Bu sezonun ikinci yarısında elde ettiğimiz sonuçlar yüzümüzü güldürdü ve motivasyonumuzu daha da artırdı. Hata yapmak istemiyoruz. Çünkü ekonomik olarak kulübün altından kalkamayacağı sorumlulukların içerisinde olmayacağız. Hata yapmamak için de erken yola çıkmak gerekiyor" diye konuştu. Bu arada Ersun Yanal'ın ise transfer listesi üzerinde çalışmalar yaptığı ve bu listeyi ilerleyen günlerde Usta'ya sunacağı öğrenildi.
Yunus Emre SEL
HATA YAPMAK İSTEMİYORUZ
Gelecek yıl kadroya çok kaliteli isimler katmayı planladıklarını belirten Başkan Usta, "Bu sezonun ikinci yarısında elde ettiğimiz sonuçlar yüzümüzü güldürdü ve motivasyonumuzu daha da artırdı. Hata yapmak istemiyoruz. Çünkü ekonomik olarak kulübün altından kalkamayacağı sorumlulukların içerisinde olmayacağız. Hata yapmamak için de erken yola çıkmak gerekiyor" diye konuştu. Bu arada Ersun Yanal'ın ise transfer listesi üzerinde çalışmalar yaptığı ve bu listeyi ilerleyen günlerde Usta'ya sunacağı öğrenildi.
Yunus Emre SEL
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
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