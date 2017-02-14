Rekabet iyice kızıştı
Devre arasında kadrosuna 5 takviye yaparak güçlenen Trabzonspor'da futbolcular, 18 kişilik kadroda kendilerine yer bulabilmek adına büyük çaba harcıyor.
Yapılan transferlerin ardından eli güçlenen teknik direktör Ersun Yanal, öğrencilerinin forma için verdiği mücadeleden oldukça memnun. Devre arasında takıma katılan oyunculardan Mas, Pereira, Olcay, Medjani ve Rodallega 18 kişilik kadroda kendilerine yer bulurken, ligde son 4 maçta kadroya giremeyen Abdülkadir Ömür, İbanez, Bero ve Uğurcan Çakır da 18'i zorlayan isimler arasında yer alıyor.
İSTATİSTİKLER TERSE DÖNDÜ
Trabzonspor'un ligin ilk yarısındaki kötü istatistikleri ikinci yarıda düzelme yoluna girdi. Ligin ilk yarısında mağlubiyetleri galibiyetlerinden fazla olan bordo-mavili takımda 5 olan galibiyet sayısı 9'a çıkarken, mağlubiyet sayısı ise 8'de kaldı. Böylelikle galibiyet sayısı mağlubiyet sayısının önüne geçmiş oldu. Ligin ilk yarısında 12 gol atan Trabzon ikinci yarıda ise 8 gol atarak attığı gol sayısını 20'ye yükseltti. Ligin ilk yarasında 20 gol yiyen bordo-mavililer ikinci yarıda ise sadece 1 gol yiyerek gol sayısını 21'e yükseltti ve eksi 8 olan averajını eksi 1'e indirdi.
İSTATİSTİKLER TERSE DÖNDÜ
Trabzonspor'un ligin ilk yarısındaki kötü istatistikleri ikinci yarıda düzelme yoluna girdi. Ligin ilk yarısında mağlubiyetleri galibiyetlerinden fazla olan bordo-mavili takımda 5 olan galibiyet sayısı 9'a çıkarken, mağlubiyet sayısı ise 8'de kaldı. Böylelikle galibiyet sayısı mağlubiyet sayısının önüne geçmiş oldu. Ligin ilk yarısında 12 gol atan Trabzon ikinci yarıda ise 8 gol atarak attığı gol sayısını 20'ye yükseltti. Ligin ilk yarasında 20 gol yiyen bordo-mavililer ikinci yarıda ise sadece 1 gol yiyerek gol sayısını 21'e yükseltti ve eksi 8 olan averajını eksi 1'e indirdi.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
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