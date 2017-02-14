 Onazi’ye başarılı operasyon – Fotomaç – 14 Şubat 2017 Onazi’ye başarılı operasyon" /> Onazi’ye başarılı operasyon" />
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    14 Şubat 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    ’ye başarılı operasyon

    Onazi’ye başarılı operasyon
    Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı , özel bir hastanede ameliyat oldu. Hemoroid hastalığı nedeniyle operasyon geçiren oyuncunun taburcu edildiği bildirildi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan oyuncu, "Başarılı bir ameliyat için şükürler olsun. Hiçbir sıkıntı yok" dedi.
    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:16
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