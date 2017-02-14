Onazi’ye başarılı operasyon
Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Onazi, özel bir hastanede ameliyat oldu. Hemoroid hastalığı nedeniyle operasyon geçiren oyuncunun taburcu edildiği bildirildi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan oyuncu, "Başarılı bir ameliyat için şükürler olsun. Hiçbir sıkıntı yok" dedi.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
Onazi’ye başarılı operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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