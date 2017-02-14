Kasa da doldu
Ligde 4'te 4 yapan Trabzonspor, hem sıralamada yükseliyor hem de kasasını dolduruyor. Bordo-mavililer, TFF'nin galibiyet başına verdiği 1 milyon 300 bin TL ile 4 maçta 5 milyon 200 bin lirayı kasasına koydu ve rahatladı.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
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