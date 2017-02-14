 Kasa da doldu – Fotomaç – 14 Şubat 2017
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    14 Şubat 2017, Salı
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    Kasa da doldu

    Kasa da doldu
    Ligde 4'te 4 yapan Trabzonspor, hem sıralamada yükseliyor hem de kasasını dolduruyor. Bordo-mavililer, TFF'nin galibiyet başına verdiği 1 milyon 300 bin TL ile 4 maçta 5 milyon 200 bin lirayı kasasına koydu ve rahatladı.
    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:20
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