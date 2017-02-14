Kasa da doldu

Ligde 4'te 4 yapan Trabzonspor, hem sıralamada yükseliyor hem de kasasını dolduruyor. Bordo-mavililer, TFF'nin galibiyet başına verdiği 1 milyon 300 bin TL ile 4 maçta 5 milyon 200 bin lirayı kasasına koydu ve rahatladı.