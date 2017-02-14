Kaderleri bire bir aynı
Onur, Silva’nın kadro dışı kalması sonrası eldivenleri giydi ve bir daha hiç çıkarmadı Ekici’nin kadro dışı kalması sonrası görev alan Yusuf Yazıcı da aynı yolda ilerliyor.
Dünya Liselerarası Futbol Şampiyonası'nda kupayı kaldıran Erdoğdu Lisesi'nin de kaptanlığını yapan Yusuf Yazıcı'nın kaderi kaptan Onur ile bire bir aynı. 2009-10'un 14. haftasında dönemin 1. kalecisi Silva'nın kadro dışı bırakılması, 2. kaleci Tolga Zengin'in de sakatlığı nedeniyle oynayamayacak duruma gelmesi sebebiyle formayı kapan Onur, 7 yılda eldivenleri hiç çıkartmadı. Mehmet Ekici'nin kadro dışı kalması ve Bero'nun sakatlığının ardından forma bulan 20 yaşındaki orta saha da aynı yolda ilerliyor.
PAYLAŞIM REKORU KIRIYOR
Kaderi Onur gibi olan Yusuf'un tam 5 yıl önce Avni Aker Stadyumu'nda Onur'un önünde yer aldığı seremoni fotoğrafı ise paylaşım rekorları kırıyor. Onur konu ile ilgili "Avni Aker'de ki seremoni fotoğrafını gördükten sonra Yusuf Yazıcı ile aynı takımda oynamak ilginç. Hedefleri olan, çok temiz biri. Her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
PAYLAŞIM REKORU KIRIYOR
Kaderi Onur gibi olan Yusuf'un tam 5 yıl önce Avni Aker Stadyumu'nda Onur'un önünde yer aldığı seremoni fotoğrafı ise paylaşım rekorları kırıyor. Onur konu ile ilgili "Avni Aker'de ki seremoni fotoğrafını gördükten sonra Yusuf Yazıcı ile aynı takımda oynamak ilginç. Hedefleri olan, çok temiz biri. Her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:50
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
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