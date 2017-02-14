İşte Hyun Jun Suk'un yeni takımı...
Trabzonspor'dan ayrılan Güney Koreli futbolcu Hyun Jun Suk, Macaristan'ın Debrecen takımına transfer oldu.
Debrecen Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Suk'un Portekiz ekibi Porto'dan sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.
Trabzonspor, sezon başında Porto'dan kiraladığı Hyun Jun Suk'un sözleşmesini 1 Şubat'ta feshetmişti. Bordo-mavililerde lig ve kupada çıktığı 17 maçta sadece bir gol atabilen Güney Koreli forvet oyuncusu, sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatmıştı.
Macaristan Ligi'nde 19 haftada 20 puan toplayan Debrecen, düşme hattındaki MTK Budapeşte'nin averajla önünde 10. sırada bulunuyor.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:31
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
İşte Hyun Jun Suk'un yeni takımı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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