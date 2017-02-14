İlk 5 hedefi yakın
Ligin ikinci yarısında 12 puan toplayan Trabzonspor, hedefini ilk 5 olarak belirledi.
6'ncı sırada yer alan bordo-mavililerin, üst sıradaki rakipleri arasında en çok puanı toplayan takım ise Antalyaspor oldu. İkinci yarıda geride kalan 4 haftada sıralamada ilk 5'te yer alan takımlardan Antalyaspor 10, Beşiktaş 9, Medipol Başakşehir 6, Galatasaray 6 ve Fenerbahçe 5 puan topladı.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
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