 İlk 5 hedefi yakın – Fotomaç – 14 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Şubat 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    İlk 5 hedefi yakın

    İlk 5 hedefi yakın

    Ligin ikinci yarısında 12 puan toplayan , hedefini ilk 5 olarak belirledi.

    6'ncı sırada yer alan bordo-mavililerin, üst sıradaki rakipleri arasında en çok puanı toplayan takım ise Antalyaspor oldu. İkinci yarıda geride kalan 4 haftada sıralamada ilk 5'te yer alan takımlardan Antalyaspor 10, Beşiktaş 9, Medipol Başakşehir 6, Galatasaray 6 ve Fenerbahçe 5 puan topladı.
    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İlk 5 hedefi yakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.