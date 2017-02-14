İlk 5 hedefi yakın

Ligin ikinci yarısında 12 puan toplayan Trabzonspor, hedefini ilk 5 olarak belirledi.

6'ncı sırada yer alan bordo-mavililerin, üst sıradaki rakipleri arasında en çok puanı toplayan takım ise Antalyaspor oldu. İkinci yarıda geride kalan 4 haftada sıralamada ilk 5'te yer alan takımlardan Antalyaspor 10, Beşiktaş 9, Medipol Başakşehir 6, Galatasaray 6 ve Fenerbahçe 5 puan topladı.