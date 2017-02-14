Ersun Yanal'dan motivasyon konuşması
Spor Toto Süper Lig'de art arda 4 maçtan galibiyetle ayrılan Trabzonspor'da, teknik direktör Ersun Yanal'ın oyuncuları motive etmek için soyunma odasında yaptığı konuşmaların bir bölümünün yer aldığı video, kulübe ait sosyal medya hesaplarından yayımlandı.
Medical Park Arena'nın ve maça gelen taraftarların da görüntüsünün yer aldığı videoda, "Sen taraftar olarak bu takımın en önemli parçasısın. Yeni yuvamızda yeniden tarih yazmak için Medical Park Arena'da ol." çağrısına da yer verildi.
Video, kısa sürede sosyal medyada taraftarlardan büyük ilgi gördü.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 12:38
- ''Türkiye'ye sataşan cevabını alır!''
Toplam 7
Yorum
fb20 ülkede ne hukukta adalet bıraktınız nede futbolda adalet dağıttınız.
- Yusuf Erdoğan taraftara söz verdi
Toplam 3
Yorum
yusufcum dinle beni yusufcum canım benim bizi kanser etme başka bi şey istemiyoruz
- Uykudan eden vuruş
Toplam 4
Yorum
alex10 90.ncı dakkaya kadar skoru 3-0 yapamazsan böyle uyuyamadım deriz. fb iesk biz atıcaz arkadaş.bir yedik 2 atıcaz hakem saymadı bidaha atıcaz
Ersun Yanal'dan motivasyon konuşması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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