Çıkışımız sürecek

Asbaşkan Çubukçu: Alanyaspor’u da yenerek yükselişimizi devam ettirmek, takımı hak ettiği yere çıkarmak istiyoruz.

Asbaşkan Ahmet Çubukçu, art arda aldıkları galibiyetlerle taraftarları mutlu ettiklerini belirtti. Devre arası yaptıkları transferlerle iyi bir çıkış yakaladıklarını ifade eden Çubukçu, "İkinci devrede 3'ü deplasmanda olmak üzere zorlu 4 maçlık dönemde 12 puan toplayarak önemli bir başarı sağladık. Oyuncularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyoruz, onlara güveniyoruz. Amacımız bu yakaladığımız çıkışı sürdürerek Trabzonspor'u daha yukarılara taşımak" diye konuştu. Gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor ile yapacakları maçın önemli olduğunun altını çizen Çubukçu, "Yeni stadımızdaki karşılaşmada taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz" ifadesini kullandı.