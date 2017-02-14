Aydın: Saffet Susic açık oynatır
Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, Alanyaspor'u da yeneceklerini söyledi. Aydın, Alanyaspor'un Saffet Susic ile G.Birliği'ni yendiğini belirtirken, "Saffet hocanın futbol tarzını hatırlayanlar bilir. Açık top oynatır. İlk yarıda rakibimize mağlup olduk ama rövanşı alacağız" diye konuştu.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
Aydın: Saffet Susic açık oynatır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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