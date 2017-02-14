 Aydın: Saffet Susic açık oynatır – Fotomaç – 14 Şubat 2017 Saffet Susic açık oynatır" /> Saffet Susic açık oynatır" />
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    14 Şubat 2017, Salı
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    Aydın: açık oynatır

    Aydın: Saffet Susic açık oynatır
    Başkan Yardımcısı , Alanyaspor'u da yeneceklerini söyledi. Aydın, Alanyaspor'un ile G.Birliği'ni yendiğini belirtirken, "Saffet hocanın futbol tarzını hatırlayanlar bilir. Açık top oynatır. İlk yarıda rakibimize mağlup olduk ama rövanşı alacağız" diye konuştu.
    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:17
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