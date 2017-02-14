Avrupa’nın kralı
Fırtına, Süper Lig’in 2. yarısında 4 haftada 12 puan toplayarak ‘Avrupa’nın en başarılı takımı’ oldu.
Osmanlıspor'u 1-0 mağlup eden Fırtına, ligin ikinci bölümüne en iyi başlangıcı yapan takım oldu. Bordo-mavili ekip, ligin 16 haftalık ilk bölümünde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 18 puan topladı. Karadeniz ekibi, ikinci devrede ise 4 karşılaşmayı da kazanarak en fazla puan toplayan takım unvanını elde etti. Ligin ilk yarısını 13. tamamlayan bordo-mavililer aldığı galibiyetlerle puanını 30'a çıkarırken, 4 haftada 7 basamak yükselme başarısı gösterdi ve 6. sıraya kadar da tırmandı. Fırtına bu başarısıyla 7 büyük Avrupa Ligi'nde de zirvede. Maç başına 3 puan toplayan Trabzonspor'u 2.67 ile Monaco, PSG gibi takımlar izliyor.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
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