 Avrupa’nın kralı – Fotomaç – 14 Şubat 2017
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    14 Şubat 2017, Salı
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    Avrupa’nın kralı

    Avrupa’nın kralı

    Fırtına, Süper Lig’in 2. yarısında 4 haftada 12 puan toplayarak ‘Avrupa’nın en başarılı takımı’ oldu.

    Osmanlıspor'u 1-0 mağlup eden Fırtına, ligin ikinci bölümüne en iyi başlangıcı yapan takım oldu. Bordo-mavili ekip, ligin 16 haftalık ilk bölümünde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 18 puan topladı. Karadeniz ekibi, ikinci devrede ise 4 karşılaşmayı da kazanarak en fazla puan toplayan takım unvanını elde etti. Ligin ilk yarısını 13. tamamlayan bordo-mavililer aldığı galibiyetlerle puanını 30'a çıkarırken, 4 haftada 7 basamak yükselme başarısı gösterdi ve 6. sıraya kadar da tırmandı. Fırtına bu başarısıyla 7 büyük Avrupa Ligi'nde de zirvede. Maç başına 3 puan toplayan 'u 2.67 ile Monaco, PSG gibi takımlar izliyor.
    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:42
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