 Zilina’nın umudu Sheydaev – Fotomaç – 13 Şubat 2017 Zilina’nın umudu Sheydaev" /> Zilina’nın umudu Sheydaev" />
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’nın umudu Sheydaev

    Zilina’nın umudu Sheydaev
    Slovak ekibi 'ya kiralanan 'den yeni hocası çok şey bekliyor. Slovak Ligi'nde 44 puanla en yakın rakibinin 10 puan önünde lider olan Zilina'nın teknik direktörü Adrian Gula, Ramil'in kendilerine son derece faydalı olacağını belirtti.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:50
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