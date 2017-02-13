Zilina’nın umudu Sheydaev
Slovak ekibi Zilina'ya kiralanan Ramil Sheydaev'den yeni hocası çok şey bekliyor. Slovak Ligi'nde 44 puanla en yakın rakibinin 10 puan önünde lider olan Zilina'nın teknik direktörü Adrian Gula, Ramil'in kendilerine son derece faydalı olacağını belirtti.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
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tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
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taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
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Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
Zilina’nın umudu Sheydaev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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