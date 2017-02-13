 Yürüyelim arkadaşlar – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    Yürüyelim arkadaşlar

    Yürüyelim arkadaşlar
    Yerel gazeteler, Osmanlı galibiyetini manşetlerine taşıdı. Taka, "Rüzgarın oğlu Fırtınam", Karadeniz, "Son Osmanlı Olcay Paşa!", Kuzey Ekspres, "Yürüyelim arkadaşlar" derken, İlkhaber, "Şahane galibiyet!", Sonnokta ise "Ferman padişahınsa, 3 puan bizim" başlıkları ile çıktı.




    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:43
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