 ''Yükselme devri'' – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    ''Yükselme devri''

    ''Yükselme devri''
    Takım kaleyi de kapattı. Savunma hattı ve kaleci Onur, son 5 resmi maçta gole geçit vermedi. Kaptan Onur Kıvrak başarının tüm takımın eseri olduğunu söylerken, "Yükselişimiz sürecek" diye konuştu.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:01
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