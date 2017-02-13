 Yokuşlu: ilk 3’te bitiririz – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    Yokuşlu: ilk 3’te bitiririz

    Yokuşlu: ilk 3’te bitiririz
    , Osmanlıspor maçında skoru elde ettikten sonra oynamaları gerektiği gibi oynadıklarını ve 3 puanı aldıklarını söyledi. Bordo-mavili takımın orta sahadaki başarılı ismi, "Zemin kötüydü. İyi mücadele ederek dörtte dört yaptık. Hedefimiz ikinci devre için yapılacak fikstürde ilk 3'te, sezon sonunda ise ilk 5'te yer almak" diye konuştu.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:45
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