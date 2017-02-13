Yokuşlu: ilk 3’te bitiririz
Okay Yokuşlu, Osmanlıspor maçında skoru elde ettikten sonra oynamaları gerektiği gibi oynadıklarını ve 3 puanı aldıklarını söyledi. Bordo-mavili takımın orta sahadaki başarılı ismi, "Zemin kötüydü. İyi mücadele ederek dörtte dört yaptık. Hedefimiz ikinci devre için yapılacak fikstürde ilk 3'te, sezon sonunda ise ilk 5'te yer almak" diye konuştu.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
Toplam 13
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Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
Yokuşlu: ilk 3’te bitiririz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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