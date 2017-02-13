Trabzonspor'da ayrılık
Trabzonspor sezon başında 4 yıllık sözleşme imzaladığı Ramil Sheidaev'i Slovakya ekibi MSK Zilina'ya kiraladığını KAP'a bildirdi.
Bordo mavili kulüpten konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcumuz Ramil Sheidaev' in, 2017/2018 futbol sezonu sonuna kadar, MSK Zilina'ya bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre;
MSK Zilina, geçici transfer süresi içerisinde satın alma opsiyonunu kullanırsa, kulübümüze 3.000.000.-EUR ödeyecektir.
Geçici transfer süresi içerisinde veya 2018/2019 futbol sezonu sonuna kadar başka bir kulübe kesin transferi gerçekleşirse, MSK Zilina bu transferden %10 pay alacaktır.
Profesyonel futbolcumuz Ramil Sheidaev'e geçici transfer süresi içerisinde aylık 10.000.-EUR, kulübümüz tarafından ödenecektir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla"
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:34
- Hadi bana eyvallah
Toplam 66
Yorum
mrt şampiyon fenerbahçe
- Herkes düşman
Toplam 61
Yorum
ahmet sen 9 kişiye ikinci golü atmazsan hakem önünüde keser dilinide önce bu transferleri yapan aziz yıldırım sonrada siz topçular suçlusunuz
- Fener'in işi artık çok zor!
Toplam 7
Yorum
KrAlex Ederinden fazla oyuncularaa parayı saç saç sonra neden takım bu halde diye sorarsın kendine. Yönetim olarak hepiniz inin o koltuktan aşşağı.
Trabzonspor'da ayrılık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.