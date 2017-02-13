Trabzonspor'da ayrılık

Bordo mavili kulüpten konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Ramil Sheidaev' in, 2017/2018 futbol sezonu sonuna kadar, MSK Zilina'ya bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;

MSK Zilina, geçici transfer süresi içerisinde satın alma opsiyonunu kullanırsa, kulübümüze 3.000.000.-EUR ödeyecektir.

Geçici transfer süresi içerisinde veya 2018/2019 futbol sezonu sonuna kadar başka bir kulübe kesin transferi gerçekleşirse, MSK Zilina bu transferden %10 pay alacaktır.

Profesyonel futbolcumuz Ramil Sheidaev'e geçici transfer süresi içerisinde aylık 10.000.-EUR, kulübümüz tarafından ödenecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla"