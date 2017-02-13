Trabzonspor'da Alanyaspor mesaisi başlıyor
Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor'u deplasmanda 1-0 yenerek çıkışını sürdüren Trabzonspor, 20 Şubat Pazartesi sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından yarın başlayacak.
Bu arada, Karadeniz ekibinin Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi'nin özel bir hastanede hemoroid ameliyatı olduğu ve taburcu edildiği bildirildi.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:47
- Riekerink'i göndersek kimi bulacağız ki!
Toplam 52
Yorum
BEşiktaşk sen yönet her otu biliyorsun ya...hokomlor Beşiktası Kolloyor
- Bu sene yine şampiyonuz
Toplam 40
Yorum
Ertan Bu durum şunu gösterdiki bu sene beşiktaşımız çatır çatır şampiyon olacak. Bunun başka şekli olmayacak. Hiçbir oyun takımımızı durduramaz.
- Bu sene yine şampiyonuz
Toplam 40
Yorum
Ertan Bize yapılan oyundan sonra, bu hafta maçların bu şekilde biteceği hayatta kimsenin aklına gelmezdi. AMA OLDU! Demekki oyun tutmadı. YANİİİ.
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