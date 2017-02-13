Trabzonspor'da Alanyaspor mesaisi
Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor'u deplasmanda 1-0 yenerek çıkışını sürdüren Trabzonspor, 20 Şubat Pazartesi sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından yarın başlayacak.
Bu arada, Karadeniz ekibinin Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi'nin özel bir hastanede hemoroid ameliyatı olduğu ve taburcu edildiği bildirildi.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:49
- Trabzonspor ikinci yarının lideri oldu
Toplam 5
Yorum
Maçları Her Hafta İzliyoruz. SONUÇ:. Geriye dönük TRABZONSPOR aleyhine yapılan hatalı kararları çıkarın. Bu ligde TRABZONSPOR'UN HER SENE LİDER OLDUĞUNU GÖRECEKSİNİZ..
- Hadi bana eyvallah
Toplam 72
Yorum
Düsseldorf'lu Ilk 7 mac 2 maglubiyet 3 beraberlik 2 galibiyet ve o günkü gazetelerde okunan yanlis transfer ve TD hatalari. Elmanin sapi üzümün cöpü degil
- F.Bahçe'yi bu kez Krasnodar kurtaracak
Toplam 13
Yorum
düşman kendi içimiz de atanı da tutanı da işini yi yapmıyor..yenilik lazım takım da..orta saha külliyen hata..kaleci evlere şenlik.
Trabzonspor'da Alanyaspor mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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