Trabzonspor'da Alanyaspor mesaisi

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 19.00'da yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

Bu arada, Karadeniz ekibinin Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi'nin özel bir hastanede hemoroid ameliyatı olduğu ve taburcu edildiği bildirildi.